***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar" JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından (YHP) Yapı Kredi Portföy Py Para Piyasası Özel Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A+ (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984650BIST