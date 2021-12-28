***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.12.2021 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
" JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Opet Petrolcülük A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986572
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2999
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,3559
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
18:05687,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 12,90
|Açılış
|: 687,15
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8469
|11,8485
|% 2,59
|
|Euro
|13,3716
|13,4291
|% 2,66
|
|Sterlin
|15,8078
|15,8871
|% 1,96
|
|Frank
|12,8192
|12,8964
|% 2,06
|
|Riyal
|3,1348
|3,1505
|% 2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-5,97
|
|Altın Gr.
|688
|689
|14,28
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,19
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|0,38
|