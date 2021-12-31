***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından (YHP) Yapı Kredi Portföy Py Para Piyasası Özel Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987408BIST