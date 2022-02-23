***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
23.02.2022 10:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
" Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Arçelik A.Ş.'nin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003665
BIST
11:502.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:5013,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0073
|Açılış
|: 13,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:5015,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:50840,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,50
|Açılış
|: 840,15
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:48
|HUNER
|2,42
|8.153.892
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|115.682.241
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,03
|16.575.507
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|IHYAY
|0,77
|6.323.458
|% -6,10
|
|EREGL
|30,68
|1.860.735.135
|% 8,03
|
|KRDMD
|12,07
|1.514.544.021
|% 4,41
|
|THYAO
|28,94
|848.160.061
|% 0,21
|
|SISE
|13,12
|266.328.394
|% 1,16
|
|PETKM
|8,18
|257.444.596
|% 0,86
|
|ODAS
|1,41
|204.476.565
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,07
|1.514.544.021
|% 4,41
|
|EREGL
|30,68
|1.860.735.135
|% 8,03
|
|YKBNK
|3,99
|224.592.157
|% 0,00
|
|KARSN
|4,19
|219.770.132
|% 1,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8012
|13,8052
|% 0,02
|
|Euro
|15,6654
|15,6793
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7221
|18,8160
|% 0,15
|
|Frank
|14,9148
|15,0047
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6653
|3,6836
|% -0,09
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-7,19
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.578
|5.717
|-51,42
|
|Yarım
|2.696
|2.765
|-24,87
|
|Çeyrek
|1.352
|1.383
|-12,44
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,29
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:02DERHL
Yüzde 4.61 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 840, 146 adet işlem
-
12:01SELGD
Yüzde 4.13 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 661 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 31 artarak (% 1.13 ) 2, 273
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12:00XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 289.00 milyon TL de
-
11:58ODAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 552, 132 adet işlem