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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

23.02.2022 10:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

" Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Arçelik A.Ş.'nin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003665


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HUNER 2,42 8.153.892 % 10,00  
YONGA 27,38 172.494 % 9,96  
SNKRN 28,06 243.000 % 9,95  
ISDMR 22,40 115.682.241 % 9,91  
KERVN 0,71 140.691 % 9,23  
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Dolar 13,8012 13,8052 % 0,02  
Euro 15,6654 15,6793 % 0,23  
Sterlin 18,7221 18,8160 % 0,15  
Frank 14,9148 15,0047 % -0,01  
Riyal 3,6653 3,6836 % -0,09  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.894 -7,19  
Altın Gr. 841 841 -2,89  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.578 5.717 -51,42  
Yarım 2.696 2.765 -24,87  
Çeyrek 1.352 1.383 -12,44  
Gümüş.Ons 24,09 24,14 -0,03  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,03  
B. Petrol 93,56 93,56 -0,29  
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