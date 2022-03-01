***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin B+ olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B olarak revize ederken, İlgili notun görünümü negatif olarak teyit etmiştir.""Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005735BIST