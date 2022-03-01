***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.03.2022 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan DENİZBANK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin uzun vade yabancı para notunu "B" uzun vade yerel para notunu "B+" olarak değiştirmiş, ve görünümlerini " Negatif" olarak teyit etmiştir."
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin B+ olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B olarak revize ederken, İlgili notun görünümü negatif olarak teyit etmiştir."
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005736
BIST
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|Değişim
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|| 24,35
|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.946
17:1513,9086
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 13,9100
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|Önceki Kapanış
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17:1515,5646
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:15856,72
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|Açılış
|: 856,72
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
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863,37
En Düşük
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|HUBVC
|9,13
|3.306.156
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|189.869.758
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.004.062
|% 9,99
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|KARYE
|17,28
|62.838.258
|% -9,95
|
|PKENT
|360,00
|13.907.078
|% -5,66
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.600.373
|% -4,46
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,32
|4.205.604.220
|% -1,17
|
|EREGL
|33,12
|3.044.163.883
|% 6,56
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,11
|1.340.634.277
|% 1,14
|
|HUNER
|2,90
|478.594.141
|% 2,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8948
|13,9086
|% 0,46
|
|Euro
|15,5162
|15,5646
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6649
|% 0,21
|
|Frank
|15,0778
|15,1687
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6945
|3,7130
|% 0,32
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,47
|
|Altın Gr.
|855
|855
|4,78
|
|Cumhuriyet
|5.699
|5.786
|41,00
|
|Tam
|5.666
|5.810
|34,37
|
|Yarım
|2.739
|2.810
|16,63
|
|Çeyrek
|1.374
|1.405
|8,31
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
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