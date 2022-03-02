***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.03.2022 17:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006539
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2340
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1977
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7089
En Düşük
15,4208
18:05875,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,68
|Açılış
|: 875,65
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.678.308
|% 9,79
|
|PAPIL
|20,46
|17.198.461
|% 8,54
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|ORMA
|30,00
|851.635
|% -9,09
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|PGSUS
|90,60
|421.129.437
|% 0,55
|
|INVES
|24,44
|292.335.192
|% -0,08
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|KONTR
|133,50
|223.582.668
|% 3,01
|
|ISDMR
|24,60
|191.179.197
|% 3,36
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|ODAS
|1,32
|98.102.142
|% 1,54
|
|HLGYO
|1,70
|30.817.937
|% -1,54
|
|MOBTL
|1,61
|27.438.735
|% -2,42
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1244
|14,1296
|% 1,68
|
|Euro
|15,6737
|15,7045
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,7577
|18,8518
|% 1,64
|
|Frank
|15,2501
|15,3419
|% 1,21
|
|Riyal
|3,7550
|3,7738
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-23,24
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|4,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT