***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064627BIST