***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.09.2022 10:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064627
BIST
10:203.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 17,25
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.264
En Düşük
3.237
10:2018,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:2018,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1429
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1719
En Düşük
18,0126
10:20979,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,17
|Açılış
|: 979,35
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ULUSE
|130,60
|14.532.457
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|16.795.992
|% 9,76
|
|SMRTG
|55,85
|113.766.727
|% 7,61
|
|AKSEN
|31,96
|175.186.424
|% 7,61
|
|BAGFS
|23,46
|64.296.380
|% 7,32
|
|ISGYO
|11,23
|2.103.008
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|17.235.703
|% -9,78
|
|SKBNK
|2,86
|111.008.852
|% -8,33
|
|PINSU
|7,41
|2.613.285
|% -7,61
|
|AKENR
|2,55
|6.452.262
|% -5,20
|
|THYAO
|69,60
|369.581.155
|% -0,22
|
|EKGYO
|3,91
|302.507.529
|% 0,26
|
|ASELS
|31,20
|204.357.767
|% 0,39
|
|AKSEN
|31,96
|175.186.424
|% 7,61
|
|AKBNK
|11,48
|174.381.039
|% -0,35
|
|EKGYO
|3,91
|302.507.529
|% 0,26
|
|SKBNK
|2,86
|111.008.852
|% -8,33
|
|ZOREN
|3,83
|81.057.460
|% -3,28
|
|DOHOL
|5,18
|103.097.494
|% -0,19
|
|YKBNK
|7,05
|134.686.616
|% 0,86
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3573
|18,3718
|% 0,24
|
|Euro
|18,1422
|18,1669
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,5676
|20,6708
|% -0,14
|
|Frank
|18,9611
|19,0753
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8663
|4,8907
|% 0,19
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-15,55
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.634
|6.710
|-86,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,73
|89,73
|-0,10
|