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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

22.09.2022 10:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu  KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064627


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Yarım 3.232 3.280 -40,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -19,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,21  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 -0,15  
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