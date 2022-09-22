***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.09.2022 10:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064628
BIST
11:293.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 36,50
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:2918,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:2918,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2304
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2594
En Düşük
18,0126
11:29987,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 987,25
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ULUSE
|130,60
|15.992.042
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|219.242.699
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.623.819
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|27.160.203
|% 9,46
|
|UNLU
|7,10
|35.704.600
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|17.393.222
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|5.237.593
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.161.996
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.289.609.014
|% 0,86
|
|SISE
|27,52
|1.211.318.582
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SASA
|58,35
|746.040.604
|% 1,66
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|EKGYO
|3,93
|600.676.411
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,06
|596.416.335
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3526
|18,3677
|% 0,22
|
|Euro
|18,2479
|18,2594
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,7287
|20,8327
|% 0,65
|
|Frank
|18,6987
|18,8113
|% -1,02
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,83
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,87
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.684
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|1,28
|
Seans Raporu
11:29
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-
11:44CRDFA
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 860, 641 adet işlem
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11:43DMSAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 180 adet işlem
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 96 artarak (% 1.39 ) 3, 569
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11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
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11:42OBASE
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 180 adet işlem