***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.09.2022 10:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., (YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064629
BIST
10:323.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 21,64
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.271
En Düşük
3.237
10:3218,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:3218,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1349
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1695
En Düşük
18,0126
10:32980,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,41
|Açılış
|: 979,71
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ULUSE
|130,60
|14.953.511
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|17.105.009
|% 9,76
|
|BAGFS
|23,78
|90.645.937
|% 8,78
|
|SMRTG
|55,95
|135.401.397
|% 7,80
|
|AKSEN
|31,94
|207.056.894
|% 7,54
|
|ISGYO
|11,23
|2.403.860
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|18.910.054
|% -9,78
|
|PINSU
|7,26
|13.615.308
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,84
|149.611.295
|% -8,97
|
|ZOREN
|3,75
|233.249.530
|% -5,30
|
|THYAO
|69,85
|634.165.586
|% 0,14
|
|EKGYO
|3,88
|333.751.735
|% -0,51
|
|AKBNK
|11,48
|285.509.108
|% -0,35
|
|ASELS
|31,08
|265.329.814
|% 0,00
|
|GARAN
|19,24
|253.808.473
|% -0,05
|
|EKGYO
|3,88
|333.751.735
|% -0,51
|
|ZOREN
|3,75
|233.249.530
|% -5,30
|
|SKBNK
|2,84
|149.611.295
|% -8,97
|
|YKBNK
|7,06
|227.918.895
|% 1,00
|
|HALKB
|7,98
|208.632.117
|% -0,87
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3613
|18,3622
|% 0,19
|
|Euro
|18,1543
|18,1709
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,5844
|20,6876
|% -0,05
|
|Frank
|18,9882
|19,1026
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8660
|4,8904
|% 0,18
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-14,85
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.652
|6.730
|-66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,09
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|0,11
|