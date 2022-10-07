***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, (YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068657BIST