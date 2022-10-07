***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.10.2022 09:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, (YHP) Yapı Kredi Portföy Py Para Piyasası Özel Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068659
BIST
14:143.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,63
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:1418,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:1418,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:141.021,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.021,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:14
|BAGFS
|31,90
|230.243.620
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|59.196.504
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.914.144
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.245.005
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.368.232.068
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.478.153
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|83,90
|3.001.017.409
|% -0,94
|
|SASA
|87,80
|2.812.964.874
|% 3,05
|
|ASELS
|31,84
|1.873.505.932
|% 1,27
|
|SISE
|29,30
|1.645.154.638
|% -0,54
|
|HEKTS
|69,20
|1.368.232.068
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,28
|912.927.546
|% -0,47
|
|ODAS
|7,53
|752.822.882
|% 3,58
|
|YKBNK
|8,06
|753.094.842
|% -0,98
|
|AKBNK
|12,75
|909.655.478
|% -1,16
|
|PETKM
|14,42
|1.005.980.597
|% 0,77
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5787
|18,5908
|% 0,04
|
|Euro
|18,2033
|18,2105
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7574
|20,8615
|% 0,44
|
|Frank
|18,6811
|18,7936
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,69
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|0,94
|
Seans Raporu
14:14
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14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, ORGE, BAGFS, ACSEL, HEKTS, CEMTS
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14:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KIMMR, INFO