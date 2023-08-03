***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu"Turk Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Marka Mağazacılık A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "TR A+", kısa vadeli ulusal notunu "TR A1", görünümlerini ise "Durağan" olarak belirlemiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180280BIST