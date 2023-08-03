***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.08.2023 15:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu
"Turk Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Marka Mağazacılık A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "TR A+", kısa vadeli ulusal notunu "TR A1", görünümlerini ise "Durağan" olarak belirlemiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180280
BIST
'
15:357.226
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -32,13
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3526,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0607
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3529,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:351.676,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.676,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:35
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AGYO
|5,63
|29.341.225
|% 3,11
|
|ADEL
|287,50
|116.266.923
|% 2,94
|
|AEFES
|100,30
|270.873.365
|% 1,98
|
|AFYON
|11,11
|336.269.556
|% 1,28
|
|AKSUE
|44,88
|126.928.408
|% -6,50
|
|AKSA
|85,95
|186.665.293
|% -2,00
|
|ALCTL
|101,20
|96.681.996
|% -1,75
|
|ALKA
|31,50
|55.271.695
|% -1,44
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|ALARK
|109,20
|1.286.838.083
|% 2,25
|
|ARCLK
|145,90
|900.237.653
|% -2,67
|
|ANSGR
|27,90
|569.404.969
|% 9,93
|
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|AFYON
|11,11
|336.269.556
|% 1,28
|
|ANSGR
|27,90
|569.404.969
|% 9,93
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9423
|26,9823
|% 0,23
|
|Euro
|29,5677
|29,6140
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0163
|34,1869
|% -0,43
|
|Frank
|30,6451
|30,8297
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1650
|7,2009
|% 0,01
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.937
|11.020
|-62,00
|
|Yarım
|5.473
|5.535
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,00
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem
-
15:47METRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 516, 030 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 7, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 99, 989.00 milyon TL de
-
15:46UZERB
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 254.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 562 adet işlem