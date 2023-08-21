***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonuportföyünde borçlanma araçları bulunan Yükselen Çelik A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "A-(tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J2 (tr)",görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187535BIST