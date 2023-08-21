***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
21.08.2023 12:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan TEB Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "(TR) AA", kısa vadeli ulusal notunu "(TR) A1+",görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187549
BIST
'
14:037.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 139,72
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0327,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0961
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0329,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:031.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|MTRKS
|55,00
|28.962.702
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|904.326.059
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.438.713
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.147.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.781.076
|% -4,27
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|THYAO
|254,40
|6.115.527.034
|% 1,19
|
|TUPRS
|134,30
|5.208.034.181
|% 5,75
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,58
|3.214.809.368
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,97
|686.229.009
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,41
|2.666.985.211
|% -3,08
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,03
|769.657.561
|% 4,79
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1590
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6446
|29,6649
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,5116
|34,6847
|% 0,42
|
|Frank
|30,7386
|30,9237
|% 0,55
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.361
|11.533
|37,00
|
|Tam
|11.124
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.579
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,75
|