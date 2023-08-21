***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan TEB Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "(TR) AA", kısa vadeli ulusal notunu "(TR) A1+",görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187550BIST