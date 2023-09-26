***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.09.2023 11:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş, (YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu KR AAA olarak , kısa vadeli ulusal notumu KR A-1 olarak , her iki not görünümünü ise "Durağan"olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197264
BIST
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13:118.350
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 44,93
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1127,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1128,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:111.675,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.675,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MERCN
|50,95
|58.095.613
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|83.234.206
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,02
|102.499.244
|% -7,03
|
|ADESE
|2,58
|304.468.650
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,90
|6.891.391.272
|% 3,55
|
|THYAO
|234,60
|6.508.272.236
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,96
|3.075.511.488
|% -0,99
|
|KONTR
|330,80
|2.560.049.364
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,39
|1.903.768.024
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.502.566
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,39
|1.292.595.427
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,14
|1.013.608.561
|% -0,49
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2448
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8950
|28,9087
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1072
|33,2732
|% -0,06
|
|Frank
|29,7472
|29,9264
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2446
|7,2809
|% 0,17
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|