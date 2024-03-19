***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
19.03.2024 18:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Finansal Kiralama A.Ş 'nin Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
Fitch Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Garanti Faktoring A.Ş Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
Fitch Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan QNB Finans Faktoring A.Ş. Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
Fitch Rating, (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260303
BIST