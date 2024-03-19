***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Rating, (YHT) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Deniz Finansal Kiralama A.Ş 'nin Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.Fitch Rating, (YHT) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Garanti Faktoring A.Ş Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260304BIST