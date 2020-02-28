***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.02.2020 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822780
BIST
16:37106.188
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.230,20
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:376,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:376,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:37325,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,20
|Açılış
|: 325,03
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,81
|38.363.184
|% 12,72
|
|LINK
|26,60
|5.497.057
|% 10,01
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,86
|48.777.983
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.465.297
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|46.661.812
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,87
|1.450.021.725
|% -2,30
|
|ASELS
|27,86
|942.096.475
|% -0,43
|
|GARAN
|9,59
|475.229.685
|% -5,89
|
|AKBNK
|6,79
|269.868.488
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,35
|240.014.309
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|186.273.025
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|154.231.259
|% -5,43
|
|THYAO
|11,87
|1.450.021.725
|% -2,30
|
|ODAS
|1,98
|233.097.670
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|240.014.309
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9948
|8,0349
|% 0,30
|
|Frank
|6,4203
|6,4589
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,54
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-21,99
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,64
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
|
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