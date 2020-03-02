***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.03.2020 17:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823362
BIST
17:51107.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.465,06
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:516,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:516,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0553
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:51320,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,05
|Açılış
|: 320,41
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.717.758
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|84.390.683
|% 19,96
|
|BRYAT
|73,60
|10.774.304
|% 19,48
|
|AVGYO
|1,80
|39.357.775
|% 19,21
|
|KARSN
|1,98
|595.694.696
|% 18,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,02
|18.128.698
|% -3,31
|
|ECZYT
|11,63
|9.975.652
|% -3,08
|
|BURVA
|14,50
|51.376
|% -2,95
|
|THYAO
|11,86
|1.185.175.263
|% 0,94
|
|ASELS
|28,20
|619.771.063
|% 2,55
|
|KARSN
|1,98
|595.694.696
|% 18,56
|
|GARAN
|9,60
|467.001.277
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,39
|356.317.946
|% 4,37
|
|KARSN
|1,98
|595.694.696
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,39
|356.317.946
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|247.231.993
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|157.868.818
|% 2,16
|
|ADESE
|1,51
|163.571.153
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9381
|7,9779
|% -0,35
|
|Frank
|6,4916
|6,5307
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,17
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|0,75
|