***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.03.2020 17:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823365
BIST
18:00107.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.444,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:006,2210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:006,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:00320,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,26
|Açılış
|: 320,63
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.737.442
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.452.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|41.370.897
|% 19,87
|
|KARSN
|2,00
|611.804.491
|% 19,76
|
|BRYAT
|73,20
|11.174.668
|% 18,83
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,03
|18.547.851
|% -3,24
|
|ECZYT
|11,66
|10.128.800
|% -2,83
|
|VERUS
|19,29
|6.135.264
|% -2,58
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|THYAO
|11,85
|1.198.717.466
|% 0,85
|
|ASELS
|28,30
|638.721.529
|% 2,91
|
|KARSN
|2,00
|611.804.491
|% 19,76
|
|GARAN
|9,57
|473.408.777
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|361.211.186
|% 4,37
|
|KARSN
|2,00
|611.804.491
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,39
|361.211.186
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|248.506.826
|% 4,59
|
|ADESE
|1,53
|166.867.716
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,42
|158.231.926
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9402
|7,9800
|% -0,32
|
|Frank
|6,4928
|6,5319
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,17
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|0,75
|