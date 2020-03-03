***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823838
BIST
11:35109.695
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.384,88
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:356,2173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:356,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:35318,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 4,73
|Açılış
|: 318,73
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.938.007
|% 14,80
|
|SONME
|6,05
|3.322.014
|% 13,72
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|IHYAY
|1,19
|101.434.954
|% 11,21
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|4.453.483
|% -4,76
|
|ASELS
|28,92
|247.433.793
|% 2,41
|
|THYAO
|12,05
|243.536.519
|% 2,12
|
|KARSN
|1,95
|188.896.603
|% -1,02
|
|GARAN
|9,85
|170.167.120
|% 2,93
|
|IHLGM
|1,37
|134.983.513
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|134.983.513
|% 7,03
|
|KARSN
|1,95
|188.896.603
|% -1,02
|
|IHYAY
|1,19
|101.434.954
|% 11,21
|
|IHLAS
|0,81
|60.653.570
|% 5,19
|
|ODAS
|2,10
|115.982.368
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9209
|7,9606
|% 1,03
|
|Frank
|6,4614
|6,5004
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6521
|1,6604
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,62
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,69
|
Seans Raporu
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