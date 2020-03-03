***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823841
BIST
11:50109.737
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.427,21
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.866
En Düşük
108.881
11:506,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:506,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:50319,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,02
|Açılış
|: 319,02
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.998.981
|% 14,80
|
|SONME
|6,09
|3.836.611
|% 14,47
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|UZERB
|2,00
|5.042
|% -4,76
|
|THYAO
|12,05
|272.836.422
|% 2,12
|
|ASELS
|28,96
|270.141.300
|% 2,55
|
|KARSN
|1,93
|191.977.503
|% -2,03
|
|GARAN
|9,84
|189.748.479
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,37
|146.829.788
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|146.829.788
|% 7,03
|
|KARSN
|1,93
|191.977.503
|% -2,03
|
|IHYAY
|1,18
|106.772.934
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|61.110.687
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|117.331.267
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9578
|% 0,99
|
|Frank
|6,4549
|6,4938
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,33
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,99
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,37
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
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|B. Petrol
|52,84
|52,84
|0,94
|
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