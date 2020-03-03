***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823842
BIST
11:21109.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.257,30
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.567
En Düşük
108.881
11:216,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:216,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:21318,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 4,79
|Açılış
|: 318,80
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.927.951
|% 14,80
|
|IHYAY
|1,22
|81.850.475
|% 14,02
|
|SONME
|6,04
|2.983.150
|% 13,53
|
|AKSUE
|11,40
|1.432.291
|% 12,43
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.195.890
|% -5,16
|
|ASELS
|28,92
|210.357.924
|% 2,41
|
|THYAO
|12,03
|207.152.491
|% 1,95
|
|KARSN
|1,95
|184.988.289
|% -1,02
|
|GARAN
|9,81
|144.057.079
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,38
|128.074.110
|% 7,81
|
|IHLGM
|1,38
|128.074.110
|% 7,81
|
|KARSN
|1,95
|184.988.289
|% -1,02
|
|IHLAS
|0,83
|57.687.502
|% 7,79
|
|IHYAY
|1,22
|81.850.475
|% 14,02
|
|ODAS
|2,10
|91.875.273
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9299
|7,9697
|% 1,14
|
|Frank
|6,4620
|6,5010
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6517
|1,6600
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|9,42
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,69
|