***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823843
BIST
11:36109.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.391,05
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:366,2173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:366,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:36318,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 4,73
|Açılış
|: 318,73
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.938.130
|% 14,80
|
|SONME
|6,10
|3.591.126
|% 14,66
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|13.933.145
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|4.463.127
|% -4,76
|
|ASELS
|28,92
|249.337.125
|% 2,41
|
|THYAO
|12,04
|245.281.027
|% 2,03
|
|KARSN
|1,94
|188.956.187
|% -1,52
|
|GARAN
|9,84
|171.662.838
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,36
|139.317.761
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|139.317.761
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|188.956.187
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|102.316.290
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|60.688.078
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|116.041.464
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9180
|7,9577
|% 0,99
|
|Frank
|6,4588
|6,4977
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|8,67
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,87
|52,87
|0,97
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:46MRGYO
Yüzde 6.14 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 227, 823 adet işlem
-
11:45IHLGM
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 337, 611 adet işlem
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2997, 66 artarak (% 2.35 ) 130, 569
-
11:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, KARSN, IHYAY
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, KARSN