***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823845
BIST
14:02110.114
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 2.804,29
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:026,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,2070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:026,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:02319,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,25
|Açılış
|: 319,25
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,46
|20.426.108
|% 16,42
|
|NUHCM
|11,41
|7.050.416
|% 16,07
|
|SONME
|6,11
|5.292.805
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.412.221
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,02
|1.791.985
|% 14,45
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,40
|6.640.308
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|THYAO
|12,10
|570.160.084
|% 2,54
|
|ASELS
|29,24
|512.544.460
|% 3,54
|
|GARAN
|10,02
|387.001.507
|% 4,70
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|IHLGM
|1,37
|172.312.104
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,17
|129.247.448
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,81
|65.978.501
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 0,89
|
|Frank
|6,4519
|6,4908
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6494
|1,6577
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|15,25
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|1,01
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,49
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,60
|53,60
|1,70
|