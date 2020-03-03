***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823846
BIST
12:31109.773
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.463,04
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:316,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:316,8969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:31318,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,35
|Açılış
|: 318,36
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|27.640
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.129.500
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|4.205.404
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|AKSUE
|11,17
|4.363.807
|% 10,16
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.723.784
|% -4,76
|
|ASELS
|29,08
|396.440.815
|% 2,97
|
|THYAO
|12,00
|333.393.767
|% 1,69
|
|GARAN
|9,82
|236.990.230
|% 2,61
|
|KARSN
|1,91
|230.486.553
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,51
|169.427.301
|% 5,02
|
|KARSN
|1,91
|230.486.553
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,35
|154.028.414
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,16
|118.991.187
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,81
|64.279.550
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,51
|169.427.301
|% 5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9045
|7,9441
|% 0,82
|
|Frank
|6,4555
|6,4944
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6492
|1,6575
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,88
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.102
|2.154
|-2,79
|
|Yarım
|1.016
|1.042
|-1,35
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,24
|53,24
|1,34
|