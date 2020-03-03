***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823847
BIST
14:02110.121
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 2.811,27
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:026,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,2070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:026,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:02319,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,25
|Açılış
|: 319,25
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|11,45
|7.028.571
|% 16,48
|
|DYOBY
|5,45
|20.134.482
|% 16,20
|
|SONME
|6,11
|5.292.683
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.412.221
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,03
|1.790.225
|% 14,64
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,40
|6.591.899
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,98
|8.770.013
|% -4,27
|
|THYAO
|12,09
|565.213.279
|% 2,46
|
|ASELS
|29,22
|507.962.453
|% 3,47
|
|GARAN
|10,02
|384.207.779
|% 4,70
|
|KARSN
|1,90
|264.452.541
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,52
|225.656.437
|% 5,44
|
|KARSN
|1,90
|264.452.541
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|171.682.154
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,18
|127.654.581
|% 10,28
|
|YKBNK
|2,52
|225.656.437
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,82
|65.938.199
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9097
|7,9494
|% 0,88
|
|Frank
|6,4524
|6,4912
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6496
|1,6579
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|2,55
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|1,23
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|1,82
|