***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823851
BIST
14:08110.114
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 2.804,22
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:086,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:086,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:08319,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 5,46
|Açılış
|: 319,47
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,52
|23.673.096
|% 17,70
|
|NUHCM
|11,36
|7.339.435
|% 15,56
|
|SONME
|6,11
|5.301.665
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.420.751
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,02
|1.829.058
|% 14,45
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,40
|6.724.678
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,96
|8.857.199
|% -4,36
|
|THYAO
|12,10
|587.190.450
|% 2,54
|
|ASELS
|29,24
|519.104.843
|% 3,54
|
|GARAN
|10,03
|396.796.211
|% 4,81
|
|KARSN
|1,89
|270.110.528
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,51
|231.555.509
|% 5,02
|
|KARSN
|1,89
|270.110.528
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,37
|173.527.242
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,17
|129.378.731
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|231.555.509
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,82
|66.117.919
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9070
|7,9467
|% 0,85
|
|Frank
|6,4483
|6,4872
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6489
|1,6572
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,72
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|1,85
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,89
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,45
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,67
|53,67
|1,77
|