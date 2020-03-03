***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823853
BIST
12:36109.852
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.542,33
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:366,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:366,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0410
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:36318,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,15
|Açılış
|: 318,12
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.130.012
|% 14,80
|
|SONME
|6,06
|4.214.504
|% 13,91
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|KSTUR
|27,76
|3.581
|% 9,72
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.781.627
|% -4,76
|
|ASELS
|29,14
|402.204.404
|% 3,19
|
|THYAO
|12,02
|339.088.937
|% 1,86
|
|GARAN
|9,84
|238.230.284
|% 2,82
|
|KARSN
|1,91
|231.321.095
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,53
|170.839.485
|% 5,86
|
|KARSN
|1,91
|231.321.095
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,36
|154.401.407
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|119.491.974
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,81
|64.655.387
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|170.839.485
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8948
|7,9344
|% 0,69
|
|Frank
|6,4481
|6,4870
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6480
|1,6563
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,58
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-3,90
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,89
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|53,06
|53,06
|1,16
|