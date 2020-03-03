***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823854
BIST
17:10109.862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.551,76
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:106,1406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1360
17:106,8303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0298
|Açılış
|: 6,8490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:10317,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,71
|Açılış
|: 317,71
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.213.177
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,95
|140.377.221
|% 18,13
|
|CRFSA
|6,71
|43.476.560
|% 17,10
|
|SONME
|6,11
|5.548.826
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.089.752
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|9.113.247
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,86
|11.503.914
|% -4,79
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,00
|1.214.588.776
|% 6,23
|
|THYAO
|12,11
|975.998.844
|% 2,63
|
|GARAN
|9,99
|550.380.017
|% 4,39
|
|KARSN
|1,94
|344.416.082
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,52
|309.827.243
|% 5,44
|
|KARSN
|1,94
|344.416.082
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,37
|225.585.036
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,17
|161.397.608
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,52
|309.827.243
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|204.404.945
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8628
|7,9022
|% 0,28
|
|Frank
|6,4111
|6,4497
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6374
|1,6456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|17,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|-4,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-3,89
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,88
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|52,99
|52,99
|1,09
|