***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.03.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823856
BIST
17:11109.949
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.639,16
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:116,1409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1360
17:116,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,8490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:11317,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,67
|Açılış
|: 317,67
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.213.182
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|141.212.234
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,69
|43.843.053
|% 16,75
|
|AVGYO
|2,08
|64.659.608
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.554.056
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|9.149.159
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,70
|11.684.987
|% -5,49
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,00
|1.225.595.518
|% 6,23
|
|THYAO
|12,10
|979.563.954
|% 2,54
|
|GARAN
|9,99
|552.941.375
|% 4,39
|
|KARSN
|1,93
|348.166.009
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,52
|310.450.903
|% 5,44
|
|KARSN
|1,93
|348.166.009
|% -2,03
|
|IHLGM
|1,38
|225.963.909
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,16
|162.042.425
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|310.450.903
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|204.517.271
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8597
|7,8991
|% 0,24
|
|Frank
|6,4098
|6,4485
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6374
|1,6456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,56
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Tam
|2.099
|2.151
|-5,85
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,83
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|53,09
|53,09
|1,19
|