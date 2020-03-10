***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826032
BIST
14:35106.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 2.761,69
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:356,1174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:356,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:35327,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 327,06
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,22
|12.529.489
|% 17,45
|
|DOKTA
|25,52
|5.801.849
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.439.434
|% 14,73
|
|DGATE
|8,09
|40.901.397
|% 12,36
|
|DESPC
|5,50
|24.966.392
|% 12,24
|
|OYAYO
|5,62
|767.681
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.197.910
|% -3,27
|
|THYAO
|10,85
|542.835.796
|% 4,53
|
|ASELS
|28,40
|459.807.991
|% 2,31
|
|GARAN
|9,59
|299.219.795
|% 4,47
|
|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
|
|EREGL
|8,88
|134.569.910
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,31
|91.902.548
|% 3,97
|
|ODAS
|1,94
|132.671.013
|% 3,74
|
|THYAO
|10,85
|542.835.796
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,40
|65.092.743
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9523
|7,9922
|% -1,03
|
|Frank
|6,5381
|6,5775
|% -1,11
|
|Riyal
|1,6254
|1,6336
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.159
|2.212
|-10,41
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,36
|37,36
|3,00
|
Seans Raporu
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3542, 72 artarak (% 2.85 ) 127, 681
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14:48XU100
Endeks 106, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 4, 281.00 milyon TL de
-
14:48HEKTS
Yüzde 6.81 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 451 adet işlem
-
14:47HATEK
Yüzde 17.71 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 534 adet işlem
-
14:46CRFSA
Yüzde 8.39 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 407, 544 adet işlem