***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826035
BIST
14:17106.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 2.970,08
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:176,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:176,9558
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0740
|Açılış
|: 6,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:17327,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,58
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,06
|8.626.255
|% 15,41
|
|DOKTA
|25,52
|5.798.455
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.428.129
|% 14,73
|
|GARFA
|4,54
|20.226.862
|% 12,10
|
|CRFSA
|6,50
|26.297.605
|% 11,30
|
|OYAYO
|5,62
|750.242
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|BURCE
|6,50
|1.161.265
|% -3,42
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,89
|515.469.005
|% 4,91
|
|GARAN
|9,63
|286.705.340
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,41
|236.285.449
|% 5,24
|
|EREGL
|8,89
|129.547.528
|% 4,22
|
|ODAS
|1,94
|125.757.691
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,41
|236.285.449
|% 5,24
|
|ODAS
|1,94
|125.757.691
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,32
|82.210.437
|% 4,76
|
|THYAO
|10,89
|515.469.005
|% 4,91
|
|KARSN
|1,71
|76.432.754
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9515
|7,9914
|% -1,04
|
|Frank
|6,5366
|6,5759
|% -1,13
|
|Riyal
|1,6260
|1,6342
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.159
|2.212
|-10,41
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,36
|37,36
|3,00
|