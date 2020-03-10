***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826036
BIST
14:50106.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 2.524,31
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:506,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:506,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0800
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:50326,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -4,92
|Açılış
|: 326,90
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,13
|13.849.253
|% 16,31
|
|DOKTA
|25,52
|5.812.924
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.480.151
|% 14,73
|
|GARFA
|4,62
|21.951.375
|% 14,07
|
|DESPC
|5,57
|28.194.687
|% 13,67
|
|OYAYO
|5,62
|787.396
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|TGSAS
|4,45
|2.670.600
|% -3,26
|
|THYAO
|10,87
|550.102.925
|% 4,72
|
|ASELS
|28,42
|465.380.045
|% 2,38
|
|GARAN
|9,60
|304.574.556
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,39
|255.658.874
|% 4,37
|
|EREGL
|8,87
|136.554.951
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,39
|255.658.874
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,31
|93.857.016
|% 3,97
|
|ODAS
|1,94
|133.261.505
|% 3,74
|
|THYAO
|10,87
|550.102.925
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,40
|65.522.416
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9445
|7,9843
|% -1,13
|
|Frank
|6,5302
|6,5695
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6245
|1,6327
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,54
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.161
|2.214
|-8,43
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,08
|
|Çeyrek
|524
|536
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|2,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3452, 76 artarak (% 2.78 ) 127, 591
-
15:03XU100
Endeks 106, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 4, 366.00 milyon TL de
-
15:03HATEK
Yüzde 15.54 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 293 adet işlem
-
15:01ULAS
Yüzde 5.79 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 470 adet işlem
-
15:00GYHOL
Yüzde 10.76 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 534 adet işlem