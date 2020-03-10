***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826037
BIST
14:57106.094
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.570,13
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:576,1307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:576,9757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0541
|Açılış
|: 6,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:57326,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,85
|Açılış
|: 326,97
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,10
|14.217.489
|% 15,92
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|3.714.357
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|DESPC
|5,55
|28.962.128
|% 13,27
|
|OYAYO
|5,62
|797.911
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,44
|2.730.079
|% -3,48
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,85
|556.347.325
|% 4,53
|
|ASELS
|28,36
|468.685.668
|% 2,16
|
|GARAN
|9,59
|308.567.120
|% 4,47
|
|YKBNK
|2,39
|258.967.108
|% 4,37
|
|EREGL
|8,87
|137.207.557
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,39
|258.967.108
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,30
|95.038.831
|% 3,17
|
|ODAS
|1,92
|133.969.698
|% 2,67
|
|THYAO
|10,85
|556.347.325
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,39
|68.934.871
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9442
|7,9841
|% -1,13
|
|Frank
|6,5321
|6,5715
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-16,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-11,68
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,65
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,86
|37,86
|3,50
|