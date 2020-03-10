***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826040
BIST
14:18106.490
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 2.965,57
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:186,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0255
|Açılış
|: 33,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 34,3600
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:186,9558
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0740
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:183,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,37
|
|Önceki Kapanış
|: 3,36
|
3,39
En Düşük
3,33
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,25
|9.462.580
|% 17,83
|
|DOKTA
|25,52
|5.798.455
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.428.129
|% 14,73
|
|GARFA
|4,53
|20.230.790
|% 11,85
|
|CRFSA
|6,49
|26.402.309
|% 11,13
|
|OYAYO
|5,62
|750.270
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.161.590
|% -3,27
|
|THYAO
|10,89
|516.429.409
|% 4,91
|
|ASELS
|28,44
|442.018.031
|% 2,45
|
|GARAN
|9,63
|287.710.215
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,40
|236.752.051
|% 4,80
|
|EREGL
|8,89
|129.651.086
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,40
|236.752.051
|% 4,80
|
|ODAS
|1,95
|126.368.740
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,31
|82.325.808
|% 3,97
|
|THYAO
|10,89
|516.429.409
|% 4,91
|
|KARSN
|1,71
|76.435.738
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9485
|7,9883
|% -1,08
|
|Frank
|6,5339
|6,5732
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6255
|1,6337
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,13
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|-10,66
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,16
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,30
|37,30
|2,94
|