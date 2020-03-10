***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826041
BIST
14:18106.490
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 2.965,63
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:186,1216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0252
|Açılış
|: 6,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:186,9564
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0734
|Açılış
|: 6,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:18327,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,25
|Açılış
|: 327,56
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,25
|9.462.580
|% 17,83
|
|DOKTA
|25,52
|5.798.455
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.428.129
|% 14,73
|
|GARFA
|4,53
|20.230.790
|% 11,85
|
|CRFSA
|6,49
|26.402.309
|% 11,13
|
|OYAYO
|5,62
|750.270
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.161.590
|% -3,27
|
|THYAO
|10,89
|516.429.409
|% 4,91
|
|ASELS
|28,44
|442.018.031
|% 2,45
|
|GARAN
|9,63
|287.710.215
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,40
|236.752.051
|% 4,80
|
|EREGL
|8,89
|129.651.086
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,40
|236.752.051
|% 4,80
|
|ODAS
|1,95
|126.368.740
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,31
|82.325.808
|% 3,97
|
|THYAO
|10,89
|516.429.409
|% 4,91
|
|KARSN
|1,71
|76.435.738
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9485
|7,9883
|% -1,08
|
|Frank
|6,5339
|6,5732
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6255
|1,6337
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-18,92
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-13,21
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,39
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|3,10
|