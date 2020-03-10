***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826042
BIST
13:55106.785
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 3.261,36
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:556,1232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:556,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0743
|Açılış
|: 6,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:55326,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -4,88
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.515
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.425.217
|% 14,73
|
|DOBUR
|4,23
|4.741.802
|% 12,80
|
|CRFSA
|6,56
|25.141.878
|% 12,33
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|OYAYO
|5,62
|735.394
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,92
|496.930.769
|% 5,20
|
|ASELS
|28,54
|429.365.033
|% 2,81
|
|GARAN
|9,65
|277.211.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,41
|223.841.645
|% 5,24
|
|EREGL
|8,92
|124.168.941
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,41
|223.841.645
|% 5,24
|
|ODAS
|1,94
|110.015.808
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,31
|69.578.225
|% 3,97
|
|THYAO
|10,92
|496.930.769
|% 5,20
|
|KARSN
|1,72
|74.839.829
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9608
|8,0007
|% -0,93
|
|Frank
|6,5201
|6,5593
|% -1,38
|
|Riyal
|1,6253
|1,6335
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,73
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,16
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|3,17
|