***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826043
BIST
13:45106.699
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 3.174,55
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.752
En Düşük
105.131
13:456,1248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:456,9554
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0744
|Açılış
|: 6,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:45326,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,57
|Açılış
|: 326,25
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.794.218
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.424.773
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|24.803.283
|% 12,33
|
|GARFA
|4,46
|19.311.816
|% 10,12
|
|HATEK
|8,64
|5.002.301
|% 10,06
|
|OYAYO
|5,62
|722.372
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,91
|470.661.189
|% 5,11
|
|ASELS
|28,54
|421.206.329
|% 2,81
|
|GARAN
|9,63
|268.725.563
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,40
|222.088.443
|% 4,80
|
|EREGL
|8,92
|121.681.993
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,40
|222.088.443
|% 4,80
|
|ODAS
|1,94
|109.378.889
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,30
|68.935.314
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|74.680.306
|% 3,61
|
|THYAO
|10,91
|470.661.189
|% 5,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9546
|7,9945
|% -1,01
|
|Frank
|6,5105
|6,5498
|% -1,52
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,71
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.149
|2.202
|-20,72
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|-10,02
|
|Çeyrek
|521
|533
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,22
|37,22
|2,86
|