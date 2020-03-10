***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826046
BIST
15:07104.762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.238,25
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
104.762
15:076,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0240
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:076,9693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0605
|Açılış
|: 6,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:07327,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,58
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,65
|31.254.203
|% 15,31
|
|DOKTA
|25,52
|5.816.676
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|4.435.323
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.646
|% 14,73
|
|HATEK
|9,00
|14.615.658
|% 14,65
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|TDGYO
|1,88
|3.310.975
|% -3,59
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,44
|2.766.203
|% -3,48
|
|THYAO
|10,84
|565.122.709
|% 4,43
|
|ASELS
|28,38
|477.008.660
|% 2,23
|
|GARAN
|9,60
|314.991.102
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,38
|274.154.585
|% 3,93
|
|EREGL
|8,87
|141.088.697
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,38
|274.154.585
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,32
|96.986.371
|% 4,76
|
|ODAS
|1,92
|138.826.059
|% 2,67
|
|THYAO
|10,84
|565.122.709
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,39
|71.542.496
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9517
|7,9916
|% -1,04
|
|Frank
|6,5397
|6,5791
|% -1,08
|
|Riyal
|1,6253
|1,6335
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-16,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-11,68
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,65
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,86
|37,86
|3,50
|
Seans Raporu
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15:19MRSHL
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15:18XU030
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15:17CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 520 adet işlem