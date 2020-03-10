***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826045
BIST
14:31106.208
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.683,86
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:316,1169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:316,9458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0840
|Açılış
|: 6,9460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:31327,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,61
|Açılış
|: 327,20
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,17
|11.618.755
|% 16,82
|
|DOKTA
|25,52
|5.800.751
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.429.997
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|24.864.053
|% 12,24
|
|DGATE
|7,95
|38.962.485
|% 10,42
|
|OYAYO
|5,62
|764.966
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|MPARK
|17,11
|4.925.031
|% -3,33
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,84
|533.570.929
|% 4,43
|
|ASELS
|28,34
|454.198.825
|% 2,09
|
|GARAN
|9,57
|295.704.461
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,40
|249.776.266
|% 4,80
|
|EREGL
|8,85
|133.100.086
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,40
|249.776.266
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|130.664.830
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|87.004.591
|% 3,97
|
|THYAO
|10,84
|533.570.929
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,39
|64.835.351
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9581
|7,9980
|% -0,96
|
|Frank
|6,5396
|6,5790
|% -1,08
|
|Riyal
|1,6258
|1,6340
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-8,91
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,31
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
Seans Raporu
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14:43CRFSA
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14:42VKING
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