***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2020 15:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826119
BIST
15:48103.338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -185,55
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
15:486,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0122
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:486,9831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0467
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:48327,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -4,13
|Açılış
|: 327,68
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,42
|13.451.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|ORMA
|4,51
|31.431
|% 7,64
|
|OYAYO
|5,62
|851.559
|% -14,98
|
|TSPOR
|4,90
|126.168.373
|% -14,04
|
|GSRAY
|2,66
|125.131.630
|% -11,63
|
|TGSAS
|4,11
|3.147.412
|% -10,65
|
|PRZMA
|4,53
|1.871.016
|% -10,12
|
|THYAO
|10,40
|757.175.749
|% 0,19
|
|ASELS
|27,12
|663.100.793
|% -2,31
|
|GARAN
|9,45
|449.705.036
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,32
|338.905.717
|% 1,31
|
|ODAS
|1,82
|191.861.806
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,32
|338.905.717
|% 1,31
|
|IHLGM
|1,20
|162.305.789
|% -4,76
|
|ODAS
|1,82
|191.861.806
|% -2,67
|
|KARSN
|1,59
|124.386.413
|% -4,22
|
|THYAO
|10,40
|757.175.749
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9626
|8,0025
|% -0,91
|
|Frank
|6,5584
|6,5979
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6277
|1,6358
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,30
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,05
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,37
|37,37
|3,01
|