***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.03.2020 13:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828448
BIST
14:4197.761
En Yüksek
|Değişim
|: 4,40%
|| 4.121,50
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.817
En Düşük
91.644
14:416,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0456
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:416,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0802
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:41319,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,48
|Açılış
|: 319,88
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.528
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|14.108.576
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,11
|4.248.500
|% -14,55
|
|ECZYT
|9,81
|32.160.097
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,58
|734.901.223
|% 5,01
|
|THYAO
|9,24
|687.555.548
|% 8,96
|
|GARAN
|9,28
|369.926.347
|% 6,18
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8396
|7,8789
|% -0,90
|
|Frank
|6,5851
|6,6247
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6635
|1,6719
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,69
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,82
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
|
Seans Raporu
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14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4535, 92 artarak (% 3.99 ) 118, 310
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14:51XU100
Endeks 97, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 91 üstünde . İşlem hacmi 5, 530.00 milyon TL de
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14:51ISYAT
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 705, 874 adet işlem
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14:50BUCIM
Yüzde 7.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 715 adet işlem
-
14:49VAKKO
Yüzde 7.20 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 054 adet işlem