***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.03.2020 13:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828449
BIST
15:0698.285
En Yüksek
|Değişim
|: 4,96%
|| 4.645,51
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:066,2841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:067,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0553
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:06319,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,31
|Açılış
|: 319,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|35.994.720
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.176
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|5.508.171
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.488.345
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,17
|4.994.107
|% -13,55
|
|ECZYT
|9,81
|33.552.735
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,25
|749.638.873
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|414.993.975
|% 6,52
|
|EREGL
|8,44
|254.117.797
|% 3,56
|
|TSPOR
|3,62
|234.370.326
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|228.866.379
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,97
|122.114.671
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|231.756.124
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|108.019.501
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8271
|7,8664
|% -1,06
|
|Frank
|6,5886
|6,6283
|% -1,12
|
|Riyal
|1,6662
|1,6745
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|5,78
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|-9,95
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,82
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,18
|35,18
|1,96
|
Seans Raporu
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