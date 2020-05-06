***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.05.2020 11:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842957
BIST
11:3298.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -188,18
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:327,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0831
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:327,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:32392,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,95
|Açılış
|: 392,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.170.752
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|15.924.964
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,14
|110.824.030
|% -9,85
|
|ULUUN
|9,35
|60.928.988
|% -9,14
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRONT
|22,80
|13.970.750
|% -6,10
|
|KRDMD
|2,38
|379.932.442
|% 5,31
|
|ASELS
|27,24
|204.500.041
|% 0,67
|
|GARAN
|8,11
|186.274.168
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,29
|136.106.427
|% 3,10
|
|PETKM
|3,50
|131.286.232
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,38
|379.932.442
|% 5,31
|
|ODAS
|1,86
|125.133.814
|% 2,76
|
|KARSN
|1,84
|117.132.632
|% 6,36
|
|PETKM
|3,50
|131.286.232
|% 0,57
|
|TEKTU
|1,29
|46.689.740
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8273
|8,8716
|% 0,57
|
|Frank
|7,3063
|7,3503
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8989
|1,9085
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.566
|25,70
|
|Tam
|2.593
|2.633
|30,40
|
|Yarım
|1.266
|1.287
|15,20
|
|Çeyrek
|631
|644
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,00
|31,00
|0,03
|