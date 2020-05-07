***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.05.2020 14:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843356
BIST
15:4699.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 534,33
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:467,1713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:467,7586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:46390,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.878.003
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,10
|17.826.521
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|7.663.534
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|542.792.205
|% 1,14
|
|SASA
|9,30
|481.641.845
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|370.032.987
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,14
|266.822.603
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|325.191.684
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|332.439.736
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8145
|8,8587
|% -0,50
|
|Frank
|7,3078
|7,3518
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9001
|1,9097
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,52
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|3,00
|
|Tam
|2.571
|2.618
|3,00
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|1,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|31,65
|31,65
|1,93
|