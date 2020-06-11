***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.06.2020 17:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850722
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0647
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0770
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,49
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6134
|8,6566
|% 0,07
|
|Frank
|7,2612
|7,3049
|% 1,59
|
|Riyal
|1,8172
|1,8263
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-2,15
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.492
|9,90
|
|Tam
|2.538
|2.561
|10,30
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|6,90
|
|Çeyrek
|619
|626
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,99
|38,99
|-2,74
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
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17:58INFO
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17:55CRDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 953 adet işlem
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17:54IHEVA
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS