***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.07.2020 14:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859668
BIST
14:30118.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -131,27
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:306,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8683
En Düşük
6,8552
14:307,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8157
En Düşük
7,7736
14:30396,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,09
|Açılış
|: 396,45
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.946.323
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|6.851.586
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.242.960
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.479.740
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.406.267.543
|% 2,20
|
|THYAO
|12,00
|532.323.344
|% 0,25
|
|ODAS
|2,92
|520.787.661
|% -1,02
|
|GARAN
|7,95
|505.882.393
|% -0,25
|
|ZOREN
|2,83
|434.710.683
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.406.267.543
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,68
|374.250.440
|% 1,82
|
|TSKB
|1,29
|279.502.496
|% 2,38
|
|ODAS
|2,92
|520.787.661
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,83
|434.710.683
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5753
|8,6183
|% -0,11
|
|Frank
|7,2745
|7,3183
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,23
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|-8,80
|
|Tam
|2.656
|2.666
|-9,00
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|-4,40
|
|Çeyrek
|645
|653
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|-0,31
|
Seans Raporu
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-
14:45LIDFA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 935 adet işlem
-
14:44VESBE
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 446 adet işlem
-
14:43NATEN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 448, 651 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -351, 8 kaybederek (% -0.26 ) 134, 384
-
14:41XU100
Endeks 118, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 12, 662.00 milyon TL de